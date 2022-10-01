Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба "Единого заказчика" в сфере строительства
В новом корпусе Третьяковской галереи построят большой световой атриум с панорамным видом, сообщает портал мэра и правительства столицы. Работы завершатся в 2024 году.
Площадь галереи превысит 2,7 тысячи квадратных метров. Особенностью архитектурного решения выбран зенитный фонарь, образующий большой световой атриум нового корпуса галереи.
Строители приступили к работам по остеклению атриума. Зенитный фонарь усилит естественное солнечное освещение, что позволит экономить электричество. Его конструкция будет открывать для посетителей панорамный вид на Кадашевскую набережную.
Сейчас специалисты проводят отделочные и электромонтажные работы, а также приступили к монтажу систем отопления. Затем они установят новейшее мультимедийное оборудование и отделают фасады нового корпуса со стороны Большого Толмачевского переулка.
Со стороны Кадашевской набережной и Лаврушинского переулка уже установили архитектурную подсветку. Снаружи здание украсили репродукциями живописных работ Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского и других известных русских художников.
Всего разместят 34 картины в широких рамах. Внутри оборудуют экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.
Новый корпус откроют для жителей и гостей столицы в 2024 году.
Ранее сообщалось, что реконструкция здания Третьяковской галереи на улице Крымский Вал может завершиться в 2026 году. Проект реконструкции разработал голландский архитектор Рем Колхас. Он предполагает значительную перепланировку здания и благоустройство внутреннего двора.
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