Реконструкцию здания Новой Третьяковки на Крымском Валу могут завершить в 2026 году

Фото: ТАСС/Ulf Mauder/dpa
Реконструкция здания Третьяковской галереи на улице Крымский Вал может завершиться в 2026 году, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Он отметил, что реконструкция не финансируется за счет средств федеральной инвестпрограммы, средства привлекаются из фонда, который организовала Третьяковка. Из-за этого сложно обозначить точные сроки завершения работ, однако представители галереи предполагают, что в 2026 году объект будет готов.
Кузнецов рассказал, что проект реконструкции разработал голландский архитектор Рем Колхас. Он предполагает значительную перепланировку здания и благоустройство внутреннего двора. Главный столичный архитектор убежден, что место станет особенно модным.
Ранее генеральный директор галереи Зельфира Трегулова рассказала, что начало работ по реконструкции здания Новой Третьяковки запланировано на 2023 год. Она отметила, что все зависит от финансирования.
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