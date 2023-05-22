Суд признал около ста произведений из Третьяковки собственностью России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Замоскворецкий суд Москвы по иску Третьяковской галереи признал собственностью государства около ста бесхозных произведений искусства, сообщает РИА Новости.

Речь идет о 72 живописных и 19 графических картинах, а также и трех скульптурах. Это в том числе этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской и другие.

В Третьяковке отметили, что обращение произведений искусства в доход государства в случае, когда нельзя установить их владельцев, – это обычная процедура для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее. Галерея предприняла все меры, чтобы установить личности владельцев.

Ранее в Третьяковской галерее объяснили, с чем связано обращение в суд с просьбой признать ряд предметов искусства бесхозными. Их предлагается обратить в доход государства из-за невозможности выявить владельцев.

Для установления личностей владельцев, согласно закону, требуется направить запросы в органы исполнительной власти и управления ЗАГС, а также представить список предметов. Решение о признании предметов бесхозными принимает суд.