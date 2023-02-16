В Третьяковке объяснили, почему сотню картин в галерее признают бесхозными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Третьяковской галерее объяснили, с чем связано обращение в суд с просьбой признать ряд предметов искусства бесхозными. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о 72 живописных и 19 графических картинах, а также о трех предметах скульптуры. Их предлагается обратить в доход государства из-за невозможности выявить владельцев.

"Обращение произведений искусства в доход государства в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее", – объяснили в галерее.

В число художественных произведений, не имеющих владельцев, вошли этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки и некоторых других авторов.

Для установления личностей владельцев, согласно закону, требуется направить запросы в органы исполнительной власти и управления ЗАГС, а также представить список предметов. Решение о признании предметов бесхозными принимает суд.

В конце января сообщалось, что министерство культуры запросило у Третьяковской галереи документы по вопросу соответствия постоянной экспозиции духовно-нравственным ценностям. В ведомстве уточнили, что отреагировали на поступившую жалобу.



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