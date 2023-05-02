Более трети россиян выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

37% россиян считают, что следует запретить работу сервисов аренды электросамокатов, сообщает RT со ссылкой на платформу по поиску работы SuperJob.

Среди основных причин в поддержку запрета выделяют отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, создаваемая пользователями сервисов кикшеринга.

Против запрета выступили 34% опрошенных. Примерно треть из них считают, что вместо запрета следует отрегулировать правила ПДД.

Чаще всего введение запрета поддерживали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (41%), в то время как большинство противников такого решения оказались моложе 34 лет (46%).

Опрос провели среди 1,6 тысячи респондентов в 366 населенных пунктах России, где есть сервисы аренды электросамокатов.

С 1 марта в РФ заработали правила для водителей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и другой подобной техники. Им разрешено ездить со скоростью не более 25 километров в час. Также для водителей таких транспортных средств ввели специальные дорожные знаки. Кроме того, устройства не могут быть тяжелее 35 килограммов.

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