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Транспорт

В РФ могут снова изменить правила для электросамокатов

В РФ могут снова изменить правила для электросамокатов

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Правила для электросамокатов могут снова поменять. Теперь владельцев хотят обязать ставить транспорт на учет и получать регистрационные знаки. Авторы законопроекта считают, регистрационные номера помогут наказывать нарушителей

По мнению экспертов, после завершения сезона катания нужно будет посмотреть на статистику, действуют ли новые правила ПДД. Если число аварий с электросамокатами не уменьшится, тогда, возможно, все же придется доработать новый законопроект.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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