На заводе "Москвич" планируют производить велосипеды

Фото: Москва 24

На заводе "Москвич" планируют производить отечественные велосипеды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Он добавил, что велосипеды российского производства могут появиться на улицах Москвы уже через пару лет.

Ликсутов напомнил, что 21 мая в столице пройдет Весенний велофестиваль, на котором можно будет взять городской велосипед по льготному тарифу.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовала регистрация участников на Весенний велофестиваль. Сбор участников состоится в полдень 21 мая на проспекте Академика Сахарова, а сам заезд пройдет по Садовому кольцу.

Максим Ликсутов также сообщал ранее, что специалисты оборудуют три тысячи велопарковок нового типа в Москве. Они будут рассчитаны на шесть тысяч велосипедов или 12 тысяч самокатов.

В Москве открылся новый велосезон