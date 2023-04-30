01:46Транспорт
На заводе "Москвич" планируют производить велосипеды
Фото: Москва 24
На заводе "Москвич" планируют производить отечественные велосипеды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.
Он добавил, что велосипеды российского производства могут появиться на улицах Москвы уже через пару лет.
Ликсутов напомнил, что 21 мая в столице пройдет Весенний велофестиваль, на котором можно будет взять городской велосипед по льготному тарифу.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовала регистрация участников на Весенний велофестиваль. Сбор участников состоится в полдень 21 мая на проспекте Академика Сахарова, а сам заезд пройдет по Садовому кольцу.
Максим Ликсутов также сообщал ранее, что специалисты оборудуют три тысячи велопарковок нового типа в Москве. Они будут рассчитаны на шесть тысяч велосипедов или 12 тысяч самокатов.
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