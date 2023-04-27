04:38Транспорт
В России хотят обязать владельцев электросамокатов ставить их на учет
Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков
Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) ставить электросамокаты на учет и получать на них номера. Об этом сообщает газета "Известия".
Парламентарии разработали соответствующие поправки в закон "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". Уточняется, что если конструкция СИМ не позволяет установить на него регистрационный номер, то эксплуатация такого средства не допускается на дорогах и в пешеходных зонах.
Согласно предлагаемым поправкам, владельцы электросамокатов и прочих СИМ должны будут поставить их на учет с помощью портала Госуслуг в течение десяти дней после покупки. Весь процесс регистрации будет проходить в режиме онлайн без фактического предоставления СИМ в подразделения ГИБДД.
Также предлагается ужесточить ответственность за нарушения ПДД водителями СИМ, внеся необходимые изменения в КоАП РФ.
По словам автора поправок, зампреда комитета Госдумы по экономический политике Михаила Делягина, регистрация СИМ позволит идентифицировать участника дорожного движения, который управляет такой техникой, а благодаря установке номеров на электросамокатах можно будет осуществлять фото- и видеофиксацию нарушений ПДД водителями этой техники.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести пожизненный запрет на аренду самокатов для лиц, которые ранее получили административное наказание за управление ими в нетрезвом виде.
До этого МВД РФ включило в теоретический экзамен на получение водительских прав вопросы о средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатах.
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