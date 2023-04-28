График поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в апреле и мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 29 апреля по 1 мая и с 4 по 6 мая изменится график движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В период с 29 по 30 апреля, а также с 30 апреля по 1 мая с 21:30 до 09:00 изменения будут действовать:

на центральном участке D2 от Курского вокзала до Рижской, там интервалы движения увеличат до 20 минут;

на Курском направлении интервалы будут увеличены: после 21:30 – до 20 минут, с 23:00 до 09:00 – до 40 минут;

на Рижском направлении часть поездов отменят, интервалы движения увеличат до получаса, некоторые поезда будут следовать от/до Стрешнева.

на центральном участке D2 от Курского вокзала до Рижской интервалы движения увеличатся до 20 минут;

на Курском направлении интервалы удлинятся до 40 минут, часть поездов отменят;

на Рижском направлении некоторые поезда остановятся, интервалы движения увеличат до получаса.

Изменения также введены в период с 4 по 5 мая, а также с 5 по 6 мая с 21:30 до 05:30:Отмечается, что во время окон сотрудники будут вносить изменения в путевую инфраструктуру на станции Царицыно. Для этого на станции перекроют путь в сторону столицы. Поезда начнут курсировать на этом участке по очереди по пути в область. Все мероприятия будут проходить в вечерние и ночные часы.

Ранее стало известно, что график движения поездов на восточном участке будущего МЦД-4 изменится с 2 по 10 мая. Это связано с реконструкцией железнодорожных путей и другой инфраструктуры Курского вокзала.

Беспилотные "Ласточки" появятся на МЦК в 2024 году