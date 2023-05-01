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Женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ поселка в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"
Женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Михайловка в Запорожской области. Украинские силы атаковали поселок около 14:00 по московскому времени.
"Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Михайловке", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.
Кроме того, были повреждены жилые дома и школа.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинское командование решило переместить в подконтрольную Киеву часть области силы из центральных регионов Украины.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинская армия обстреляла несколько районов Донецка из РСЗО
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