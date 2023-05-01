Женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ поселка в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Женщина погибла в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Михайловка в Запорожской области. Украинские силы атаковали поселок около 14:00 по московскому времени.

"Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ по Михайловке", – передает ТАСС сообщение экстренных служб.

Кроме того, были повреждены жилые дома и школа.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что украинское командование решило переместить в подконтрольную Киеву часть области силы из центральных регионов Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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