Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске

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Два взрыва были слышны в Бердянске Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Бердянске громко! Сегодня около 22:10 в разных частях города были слышны два взрыва", – подчеркнул он.

16 апреля Рогов также сообщил, что в Запорожье прозвучала серия взрывов. Они случились в разных районах города, однако наиболее громко их было слышно в Заводском, Космическом и Шевченковском, уточнил он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что возгорание на нефтебазе в городе было полностью ликвидировано. Глава региона также поблагодарил спасателей за оперативную работу.

Пожар в резервуаре с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта вспыхнул 29 апреля. Возгорание распространилось на площади в около 1 000 квадратных метров.

Происшествие случилось из-за упавшего беспилотника. По словам местных властей, огонь не угрожал гражданской инфраструктуре.

Около пяти взрывов прозвучало в Донецке