ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадавшие отсутствуют.

"Есть сильные повреждения в одном частном домовладении, снаряд прилетел во двор нового нежилого дома. Также различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях", – подчеркнул глава региона.

По словам Гладкова, была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались села Архангельское, Шамино, Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка. Глава округа Владимир Жданов, оперативные и аварийные службы совершают подомовой обход, добавил он.

Ранее украинские войска подвергли обстрелу поселок Красное Белгородской области. В результате атаки были повреждены два частных домовладения, в них выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Число жертв после атаки ВСУ по Донецку возросло до 9