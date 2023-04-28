16:13Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Красное Белгородской области
Фото: 123RF/bumbledee
Украинские войска подвергли обстрелу поселок Красное Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"Еще один населенный пункт в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", – говорится в его публикации.
В результате атаки были повреждены два частных домовладения, в них выбиты окна, посечены фасады и заборы.
Губернатор также сообщил, что в населенном пункте продолжается подомовой обход.
Ранее украинские силы обстреляли в регионе поселок Ленинский. Местные жители ранений не получили. Населенный пункт остался без электроснабжения.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Один человек пострадал из-за обстрела Донецка украинскими войсками
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