ВСУ обстреляли поселок Красное Белгородской области

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Украинские войска подвергли обстрелу поселок Красное Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Еще один населенный пункт в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", – говорится в его публикации.

В результате атаки были повреждены два частных домовладения, в них выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Губернатор также сообщил, что в населенном пункте продолжается подомовой обход.

Ранее украинские силы обстреляли в регионе поселок Ленинский. Местные жители ранений не получили. Населенный пункт остался без электроснабжения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Один человек пострадал из-за обстрела Донецка украинскими войсками