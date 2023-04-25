08:00Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Ленинский под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские войска открыли огонь по поселку Ленинскому в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет", – сообщил он.
Снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены фасады и стекла частных домов. В населенном пункте прервано электроснабжение.
На месте происшествия работают оперативные службы. Они ликвидируют последствия обстрела.
Накануне обстрелу с украинской стороны подверглось село Ясные Зори. По информации Гладкова, никто из местных жителей не пострадал. Снарядами были повреждены фасады частного дома и нежилой постройки.
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