ВСУ обстреляли поселок Ленинский под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска открыли огонь по поселку Ленинскому в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет", – сообщил он.

Снарядами Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены фасады и стекла частных домов. В населенном пункте прервано электроснабжение.

На месте происшествия работают оперативные службы. Они ликвидируют последствия обстрела.

Накануне обстрелу с украинской стороны подверглось село Ясные Зори. По информации Гладкова, никто из местных жителей не пострадал. Снарядами были повреждены фасады частного дома и нежилой постройки.

