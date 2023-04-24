ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Ясные Зори в Белгородской области попало под обстрел украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Ясные Зори Белгородского района. Пострадавших нет", – написал он.

Между тем в результате обстрела оказались выбиты стекла в частном доме и нежилом здании, оборвалась линия электропередачи. В настоящее время на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе с начала текущего года из-за обстрелов ВСУ погибли 100 мирных жителей, еще 382 человека получили ранения. Он также указал на тот факт, что украинская сторона использует для обстрелов вооружения, переданные странами НАТО.

