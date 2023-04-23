Пушилин заявил, что в ДНР из-за атак ВСУ с начала года погибли 100 мирных жителей

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

В Донецкой Народной Республике с начала 2023 года из-за атак Вооруженных сил Украины погибли 100 мирных жителей, еще 382 получили ранения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"Сегодня города Республики вновь подверглись ударам противника. В результате обстрела поселка Нижняя Крынка (Советский район Макеевки. – Прим. ред.) погибли две молодые женщины, им было по 30 лет. В Петровском районе Донецка погиб мужчина 1953 года рождения", – отметил Пушилин.

По его словам, в результате обстрела 23 апреля были ранены 8 человек, пятеро из которых – в Петровском районе Донецка и по одному в Александровке, Макеевке и на территории донецкого кладбища поселка Красный Пахарь в результате подрыва на мине "Лепесток".

Пушилин подчеркнул, что ВСУ обстреливали мирных жителей из РСЗО, используя вооружение, переданное НАТО.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 23 апреля пять раз открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня, выпустив 20 снарядов.

В Петровском районе Донецка на Окраинной улице снаряд полностью уничтожил частный дом, а на улице Петровского повредил школу искусств №2. Зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом на Таймырской улице.

