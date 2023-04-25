15:29Происшествия
ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Вооруженные силы Украины обстреляли село Черемошное Белгородского района. В результате атаки никто не пострадал, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Снарядами повреждены линии электропередачи. Без света остаются пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек", – уточнил глава региона.
По его словам, как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут работать в зоне происшествия.
25 апреля обстрелу ВСУ также подвергся поселок Ленинский в Белгородской области. Снарядами украинских войск были повреждены фасады и стекла частных домов. В населенном пункте прервано электроснабжение.
Ранее село Ясные Зори в Белгородской области попало под обстрел украинской армии. В результате атаки оказались выбиты стекла в частном доме и нежилом здании, оборвалась линия электропередачи.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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