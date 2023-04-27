Женщина пострадала при обстреле села Щетиновка под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела села Щетиновка в Белгородской области со стороны украинской армии пострадала женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть одна пострадавшая, женщина с осколочным ранением доставлена в больницу. Вся необходимая медицинская помощь отказывается", – написал он.

Действия украинских военных привели к повреждению крыши и окон корпуса местного сельскохозяйственного предприятия. Помимо этого, снарядами задета техника.

Последствия обстрела ликвидируют оперативные службы региона.

Накануне обстрелу с украинской стороны подвергся поселок Красное в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал. Снарядами были повреждены фасады, заборы и окна частных домовладений.

