13:37Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Красное под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские войска открыли огонь по поселку Красное в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет", – написал он.
Удары боеприпасами привели к повреждению фасадов и заборов. В двух частных домах были выбиты окна.
На месте происшествия работают оперативные службы. Они ликвидируют последствия обстрела.
Днем ранее украинские войска обстреляли в регионе поселок Ленинский. Местные жители ранений не получили. Населенный пункт остался без электроснабжения.
Белгород частично остался без электричества из-за пожара на подстанции
Читайте также