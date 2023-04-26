ВСУ обстреляли поселок Красное под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска открыли огонь по поселку Красное в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет", – написал он.

Удары боеприпасами привели к повреждению фасадов и заборов. В двух частных домах были выбиты окна.

На месте происшествия работают оперативные службы. Они ликвидируют последствия обстрела.

Днем ранее украинские войска обстреляли в регионе поселок Ленинский. Местные жители ранений не получили. Населенный пункт остался без электроснабжения.

