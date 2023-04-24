ВСУ обстреляли хутор Мухин Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины совершили атаку на хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавшие отсутствуют, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, были замечены повреждения в двух частных домовладениях, одной хозпостройки, а также легкового автомобиля.

"Оперативные службы продолжают подомовой обход", – подчеркнул глава Белгородской области.

До этого Гладков заявил, что в Белгороде извлекли и вывезли с территории жилого района авиационный снаряд ФАБ-500.

В связи с обнаружением объекта власти решили эвакуировать жителей, чьи дома располагались в радиусе 200 метров от находки. Для этого выделили 90 единиц транспорта.

На фоне случившегося в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Позже взрывотехники оценили обстановку и установили, что боеприпас не является взрывоопасным.