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20:01

Происшествия

Губернатор Белгородской области показал кадры уничтожения упавшей на город авиабомбы

Видео: телеграм-канале "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры уничтожения упавшей на город авиабомбы.

"Уничтожение взрывоопасного предмета произведено", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде извлекли и вывезли с территории жилого района авиационный снаряд ФАБ-500. В Минобороны РФ приняли решение обезвредить снаряд на полигоне.

В связи с обнаружением объекта власти решили эвакуировать жителей, чьи дома располагались в радиусе 200 метров от находки. Для этого выделили 90 единиц транспорта. Покинуть жилье пришлось более 3 тысячам человек из домов на улицах Шалдина, Губкина и других.

На фоне произошедшего в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Позже Взрывотехники оценили обстановку и установили, что боеприпас не является взрывоопасным.

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