20:01Происшествия
Губернатор Белгородской области показал кадры уничтожения упавшей на город авиабомбы
"Уничтожение взрывоопасного предмета произведено", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее Гладков сообщил, что в Белгороде извлекли и вывезли с территории жилого района авиационный снаряд ФАБ-500. В Минобороны РФ приняли решение обезвредить снаряд на полигоне.
В связи с обнаружением объекта власти решили эвакуировать жителей, чьи дома располагались в радиусе 200 метров от находки. Для этого выделили 90 единиц транспорта. Покинуть жилье пришлось более 3 тысячам человек из домов на улицах Шалдина, Губкина и других.
На фоне произошедшего в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Позже Взрывотехники оценили обстановку и установили, что боеприпас не является взрывоопасным.
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