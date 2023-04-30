Число погибших при обстреле поселка Суземка в Брянской области возросло до четырех

Фото: телеграм-канал SHOT

Число погибших при обстреле со стороны украинских войск поселка Суземка в Брянской области увеличилось до 4 человек. В населенном пункте введен режим ЧС, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Под завалами обнаружены и извлечены еще двое мирных жителей. К сожалению, они погибли. Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков", – подчеркнул он.

Богомаз уточнил, что на месте случившегося специалисты разбирают завалы. Также работу начала комиссия по оценке ущерба.

30 апреля ВСУ дважды совершили обстрел поселка. В результате атаки был разрушен один жилой дом, еще два – частично.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавшие отсутствуют.

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