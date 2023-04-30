05:42Происшествия
ВСУ вновь обстреляли поселок Суземка в Брянской области
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Украинские войска снова произвели обстрел поселка Суземка Брянской области при помощи РСЗО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Системой ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом", – сообщил глава региона.
Богомаз добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее уже сообщалось об обстреле поселка Суземка со стороны украинских боевиков, в результате чего погибли два мирных жителя.
Кроме того, по предварительной информации, при попадании снаряда один жилой дом был полностью разрушен, еще два имеют частичные разрушения.
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