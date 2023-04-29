Украинские войска выпустили 22 снаряда по ДНР за ночь

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Вооруженные силы Украины за ночь, 29 апреля, выпустили по территории Донецкой Народной Республики 22 снаряда различных калибров. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства республики в СЦКК.

Под обстрелы ВСУ попали следующие населенные пункты:

поселок Красный Партизан – выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра в 00:20;

село Яковлевка – выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров в 01:30 и 4 снаряда калибром 122 миллиметра в 04:45;

село Васильевка – выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра в 02:40;

поселок Никольское – выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров в 03:40;

город Ясиноватая – выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров в 06:00.

Ранее сообщалось , что в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск погибли девять мирных граждан. Среди погибших шесть женщин, двое мужчин и восьмилетняя девочка.

До этого стало известно, что украинские войска подвергли обстрелу поселок Красное Белгородской области. В результате атаки были повреждены два частных домовладения, в них выбиты окна, посечены фасады и заборы.

Число погибших после атаки ВСУ по Донецку возросло до 9