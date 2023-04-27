Российские силы ПВО отразили удар дрона ВСУ по Курской АЭС

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Украинские военные попытались атаковать с помощью беспилотника Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предпринята попытка удара беспилотником по Курской АЭС, атака отражена силами ПВО", – говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб добавил, что инцидент произошел в среду, 26 апреля, в вечернее время.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины обстреляли Суджанский район. В результате атаки села Горналь и Гуево оказались обесточенными.

Пострадавших после обстрела не выявили, добавил глава региона. До этого в районе российские пограничники сбили украинский БПЛА.

ВСУ обстреляли село в Курской области