Собянин рассказал о праздничных мероприятиях в Москве 1 мая

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 200 различных праздничных мероприятий пройдет в Москве 1 мая. в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Открываем 1 мая летний сезон в московских парках. По традиции в этот день приготовили масштабную праздничную программу – больше 200 активностей на разных площадках", – написал мэр.

Концерты, представления и мастер-классы пройдут в Парке Горького, "Сокольниках", саду "Эрмитаж", музее-заповеднике "Царицыно" и других популярных у горожан местах.

Так, в парке "Фили" посетителям покажут спектакль и научат их делать подсвечники, в парке "Митино" выступит танцевальный коллектив, а в усадьбе Воронцово пройдет детское научное шоу.

Ранее портал "Узнай Москву" предоставил рейтинг наиболее популярных мест города. В топ вошли сад "Эрмитаж", усадьбы Воронцово и Кусково, а также музей-заповедник "Коломенское".



Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест – Собянин