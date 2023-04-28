Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору замаринованного шашлыка

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Роспотребнадзор порекомендовал при покупке замаринованного шашлыка изучать маркировку, обращать внимание на сорт мяса и покупать только тот продукт, в котором нет фосфатов и пищевой добавки Е450. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Желательно обратить внимание на сорт мяса: во всех сортах ниже первого будет много сухожилий", – указано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в состав правильного и не представляющего опасность шашлыка должны входить свинина, соль, уксус, лук и свежие специи. Перед покупкой также стоит изучить вид продукта, его цвет, насколько много в мясе жира и сухожилий.

"Иногда под видом охлажденного мяса продается размороженное, оно неопасно для здоровья, но менее полезное и вкусное", – пояснили в ведомстве.

Охлажденное мясо поглощает маринад, а размороженное будет выделять жидкость, объяснили в Роспотребнадзоре. Именно по этой причине стоит обращать внимание на количество жидкости в упаковках, ее целостность и дату изготовления.

Отмечается, что в этом году спрос на мясо перед майскими праздниками вырос в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования от онлайн-сервиса доставки продуктов "СберМаркет" и платежного провайдера "ЮКаssa", перед майскими праздниками спрос на готовый шашлык в маринаде вырос на 55%.

По данным аналитиков, россияне начали в 1,8 раза чаще покупать мясо птицы и в 1,7 раза – сосиски, чем в 2022 году.

Перед тем как отправиться на шашлыки, россияне заранее думают, из чего именно он будет сделан, отметили аналитики. Весной граждане предпочитают есть шашлык из курицы и индейки. На втором месте находится шашлык из свиного мяса, которое берут в четыре раза чаще, чем говядину. Реже всего россияне покупают баранину.

"В 2023 году при подготовке к пикнику россияне стараются сэкономить время. Об этом говорит рост спроса на готовый шашлык в маринаде (на 55%), а также увеличившиеся продажи углей и средств для розжига (в 2,5 раза)", – отметили эксперты.

Ранее Руспродсоюз заявлял, что приготовление шашлыка из свинины на четырех человек в 2023 году обойдется россиянам в 651 рубль, что на 24 рубля дешевле прошлогоднего показателя. За основу был взят классический рецепт приготовления, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксуса, соль и перец.



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