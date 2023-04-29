Парад кораблей открыл сезон речной навигации в столице

Сезон речной навигации в Москве открыли парадом кораблей, церемония прошла на Северном речном вокзале.

Накануне старта сезона открылся обновленный Южный речной вокзал. Теперь по Москве-реке можно добраться до пяти морей, также будут доступны круизы в три десятка городов России.

В столице планируется запустить первые суда на электротяге. Они будут ходить по двум тестовым маршрутам – парк "Фили" – Киевский и Автозаводский мост – Печатники.

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