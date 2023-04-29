Губернатор Орловской области сообщил об отмене в регионе военного парада 9 мая

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе не будут проводиться Первомайский митинг и парад Победы 9 мая. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Подобное решение глава области принял в результате встречи с представителями силовых структур и правоохранительных органов, которые обозначили риски, связанные с проведением массовых мероприятий.

"В параде традиционно участвуют школьники, курсанты, ветераны, мы не можем допустить даже минимальный риск их безопасности. Бессмертный Полк мы проведем в интерактивном формате, размещая фото родных на машинах или взяв фотографии, когда будем гулять в городе в праздничные дни", – сообщил Клычков.

Он добавил, что при этом сохраняются в планах возложение цветов и некоторые другие локальные мероприятия.

Ранее Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что в регионе не будут организовывать военный парад в День Победы. По его словам, подобное решение поступило от Минобороны РФ.

До этого аналогичное мероприятие решили не проводить в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что подобное решение было принято из соображений безопасности.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится