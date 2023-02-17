Зеленского попросили не отменять празднование 9 Мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Президента Украины Владимира Зеленского просят не отменять празднование на День Победы 9 мая в качестве государственного праздника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из электронной петиции, которая опубликована на сайте главы украинского государства.

"Ветераны, работники тыла, жертвы концлагерей ушли, поколение ушло, осталось только одно – память о тяжелых боях, упорном труде и Великой Победе. Отмена празднования 9 Мая на Украине – еще одна попытка реализации идеи тотального демонтажа исторической памяти. Этого нельзя допустить!" – отмечается в петиции.

По словам автора текста, День Победы на Украине должен оставаться государственным праздником и нерабочим днем.

Ранее сообщалось, что в Верховную раду был внесен законопроект, подразумевающий отмену празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы.

Власти Украины считают, что День Победы 9 мая является рудиментом, от которого нужно избавиться. Кроме того, окончание Второй мировой войны – 8 мая. В некоторых государствах этот день считается днем траура.

Ранее сообщалось, что французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф заявил, что Украина может нанести удары по параду в Москве 9 мая.

По его мнению, такие атаки будут "более символическими". Он пояснил, что Киев может назвать следующих большой парад в российской столице военной целью.



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