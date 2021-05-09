Портрет деда Зеленского пронесли на акции "Бессмертный полк" в Донбассе

13:14
Фото: телеграм-канал "Донбасс решает"
Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне "Бессмертного полка" с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
"(Портрет. – Прим. ред.) Зеленского (Семена – Прим. ред.) – дедушки президента Украины. Пусть хоть дедушка прогуляется в "Бессмертном полку", пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" посреди Киева", – заявила женщина с портретом.
Ранее на проявления неонацизма на Украине обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также указал на последователей добровольческой дивизии СС "Галичина", прошедших строем по Киеву, и отметил, что в России считают подобное недопустимым.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала чуть больше года. Летом 1944 года Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова. Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирных жителей, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, убив свыше 500 человек. Решением Нюрнбергского трибунала организация признана преступной.
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