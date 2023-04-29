Выставка портретов участников Великой Отечественной войны откроется на Арбате в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выставка "Они сражались за Родину!" в честь участников Великой Отечественной войны состоится на Арбате с 3 по 31 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости смогут посмотреть фоторепродукции портретов художника Александра Шилова. На выставке будут представлены портреты разведчиков и контрразведчиков, летчиков, тружеников тыла и простых солдат. Мероприятие посвящено 78-й годовщине Победы.

Посетители смогут увидеть изображения многих разведчиков, которые оставили значимый след в истории. Так, на выставке представят портреты Героя СССР Геворка Вартаняна, Джорджа Блейка, Героя России Алексея Ботяна, ветерана службы внешней разведки Виталия Короткова и Кима Филби.

Кроме того, в экспозиции можно будет наблюдать портреты летчиков, в том числе Героя Советского Союза Василия Емельяненко, Героя России Ивана Рубцова, Героя Советского Союза Надежды Поповой. Для гостей также представят такие работы, как "В День Победы. Пулеметчик П.П. Шорин", "Они сражались за Родину (Участник военного парада 7 ноября 1941 года В.С. Чумаков)", "Непобедимый" и другие.

Церемония открытия выставки пройдет 3 мая в 12:00 рядом с домом 17 по улице Арбат. В ней примут участие художник Александр Шилов, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, главы военных ведомств России, ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в преддверии Дня Победы в парках Москвы создадут выставку из цикла "Герои подвиги". В экспозицию включат фотографии из личных архивов семей военнослужащих, цитаты из писем и стихотворений, а также выписки из наградных документов.

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