Мотопарад в честь открытия мотосезона пройдет в Москве 13 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад мотоциклистов по случаю открытия мотосезона в Москве пройдет на Садовом кольце 13 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"Колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка "Музеон" – здесь для участников и гостей мотофестиваля подготовлена уникальная программа", – рассказали в организации.

Отмечается, что в этот день в "Музеоне" пройдут выступления байкеров, мотоциклисты покажут различные трюки, с концертом выступят музыканты, а также состоится розыгрыш мотоцикла среди посетителей.

В ЦОДД и ГИБДД призвали столичных водителей перед началом мотосезона вспомнить навыки вождения, проверить состояние мотоцикла, а во время движения не забывать про экипировку и соблюдение дистанции. Как отметил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов, в прошлом году число аварий с участием мотоциклов снизилось на 17%, в этом году власти города намерены продолжить улучшать этот показатель.

Ранее столичным мотоциклистам рекомендовали воздержаться от поездок до официального открытия мотосезона. Это обусловлено пока еще быстрой сменой погодных условий, из-за чего по утрам может быть гололедица, днем – солнце, а вечером – дождь.



Московским мотоциклистам рекомендовали воздержаться от поездок до открытия мотосезона

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