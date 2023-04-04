Столичным мотоциклистам рекомендовали воздержаться от поездок до открытия мотосезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный Дептранс рекомендовал мотоциклистам воздержаться от поездок до официального открытия мотосезона в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Мотосезон официально еще не открыли, но некоторые хотят начать его пораньше. Мы очень просим мотоциклистов не выезжать на дороги", – следует из сообщения.

Воздержаться от поездок на мотоциклах следует в связи с быстрой сменой погодных условий, из-за чего по утрам может быть гололедица, днем – солнце, а вечером – сильный дождь.

Помимо этого, асфальт, по словам специалистов, еще холодный, а летняя резина не обеспечивает надежное сцепление с дорогой. Тормозной путь при гололеде длиннее, что может привести к аварии.

Официальное открытие мотосезона состоится в мае. Сейчас же мотоциклистам рекомендовали подготовить транспорт, освежить в памяти навыки вождения и правила дорожного движения, а также запастись обязательным набором экипировки: шлемом, перчатками, специальными штанами и курткой, а также мотоботами.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рекомендовал водителям не менять зимнюю резину на летнюю до Пасхи. В период с 10 по 12 апреля в Москву и Подмосковье придет мороз до -5 градусов. В связи с этим эксперт посоветовал автомобилистам менять шины после религиозного праздника.



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