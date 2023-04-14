Речная навигация откроется в Москве 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Транспортная полиция начала готовиться к открытию речной навигации в Москве. Ее сезон начнется 24 апреля, сообщил "Интерфаксу" начальник Главного управления на транспорте МВД РФ генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.

"Сотрудники данного подразделения обслуживают Москву-реку, обслуживают Канал имени Москвы непосредственно. Это более 150 километров водных гладей", – подчеркнул он.

Генерал-лейтенант отметил, что в этом году откроют новый линейный пункт полиции. Он будет находиться в Южном речном порту. По словам Калинкина, за 2022 год свыше 2,5 миллиона жителей и гостей столицы побывали на водном транспорте.

До этого заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что столичные набережные начали готовить к теплому сезону и открытию навигации. Он отметил, что предусмотрены работы, которые проводятся раз в пять лет с целью обеспечения безопасности, а именно расшивка швов гранитной облицовки на 11 набережных и ремонт более 190 тысяч погонных метров покрытия.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пляжный комплекс на юге Москвы, который относится к парку развлечений "Остров Мечты", сможет одновременно принимать 2,5 тысячи посетителей. По словам мэра, рядом с парком развлечений "Остров Мечты" возводятся еще два объекта, один из которых – пляжная зона с открытыми бассейнами с подогревом.

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