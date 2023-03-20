14:11Город
Столичные набережные начали готовить к открытию навигации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что столичные набережные начали готовить к теплому сезону и открытию навигации. Об этом комплекс городского хозяйства сообщает в своем официальном телеграм-канале.
"Всего приведем в порядок 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала", – уточнил он.
В ведомстве отметили, что город уже запланировал ряд мероприятий. До конца апреля специалисты должны успеть:
- очистить сооружения от снега и наледи;
- провести пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов;
- выполнить пескоструйную очистку и покраску чугунных перильных ограждений;
- обновить сходы к воде и прогулочные тротуары.
Также предусмотрены работы, которые проводятся раз в пять лет с целью обеспечения безопасности: расшивка швов гранитной облицовки на 11 набережных и ремонт более 190 тысяч погонных метров покрытия.
Ранее на Москве-реке начались испытания нового электросудна "Пресня". В ходе них специалисты проверяют качество постройки, работу систем безопасности, ходовые качества и работу оборудования в процессе навигации.
Швартовые и ходовые испытания позволяют оценить общее качество постройки "Пресни", работу систем безопасности, ходовые качества и работу оборудования в процессе навигации.
Столичные набережные начали готовить к открытию навигации
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