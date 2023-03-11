11 марта, 19:19Мэр Москвы
Собянин: половина уличного освещения столицы уже переведена на светодиодные светильники
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Во все новые уличные светильники в Москве устанавливаются светодиодные лампы, сегодня на них приходится уже половина всего городского освещения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад. Город освещают больше миллиона ламп. Все новые фонари и подсветка в Москве устанавливаются со светодиодными лампами. <...> Сейчас уже половина всех уличных светильников светодиодные", – написал мэр.
По его словам, светодиодные лампы в разы долговечнее натриевых и галогеновых вариантов. К тому же они на треть экономичнее и дают более приятный свет.
Сегодня они освещают "Зарядье", городские памятники, набережные и центральные улицы. Старые лампы меняют по мере истечения их срока эксплуатации: в этом году заменят порядка 6,5 тысячи фонарей.
Также градоначальник добавил, что сегодня многие элементы освещения в Москве оснащаются средствами дистанционного контроля, которые позволяют специалистам удаленно включать и выключать освещение, регулировать подачу тока.
Ранее Собянин рассказал о пяти мостах с лучшими видами на ночную Москву. В их числе, Большой Каменный, Большой Устьинский, Крымский и Третьяковский мосты, а также Патриарший мост.
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