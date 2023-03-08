Собянин рассказал о пяти мостах с лучшими видами на ночную Москву

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале представил пятерку мостов, с которых, по его мнению, открываются лучшие виды на ночную Москву.

"Вечером в Москве зажигается почти миллион уличных светильников. <...> Пожалуй, самые эффектные панорамы открываются с центральных мостов", – написал мэр.

Так, градоначальник предлагает смотреть на столичные окрестности с Патриаршего моста у храма Христа Спасителя, Большого Каменного моста в районе Кремлевской набережной, Большого Устьинского моста в районе Котельнической набережной, а также Крымского и Третьяковского мостов.

Ранее сообщалось, что "Почта России" выпустила ограниченную серию открыток с достопримечательностями столицы. На них изображены Кремль, "Москва-Сити", Северный речной вокзал и другие места.



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