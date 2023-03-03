"Почта России" выпустила открытки с видами достопримечательностей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Почта России" выпустила ограниченную серию открыток с изображениями Кремля, делового центра "Москва-Сити", Северного речного вокзала и других достопримечательностей Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Почта России" и Русское географическое общество выпустили открытки с видами достопримечательностей Москвы и области. Они продаются в почтовых отделениях столичного региона, расположенных у знаковых туристических объектов. Серия выпущена ограниченным тиражом", – говорится в релизе.

Серия, посвященная летнему и зимнему туризму, содержит по пять открыток с пейзажами Москвы и Подмосковья. Отмечается, что, помимо открыток с изображениями главных московских достопримечательностей, в почтовых отделениях можно приобрести карточки с видами музея-заповедника "Коломенское" и Живописного моста, а также Коломны, Истры и села Софрино.

Ранее глава столичного Дептранса Максим Ликсутов объявил о старте продаж лимитированных транспортных карт "Тройка" и других сувениров в честь запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Среди доступных к покупке сувениров есть держатели для карт, обложки на паспорт, ежедневники и ручки, оформление которых выполнено в тематике БКЛ.

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