Экс-художник Гознака рассказал о цветах для новых банкнот

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев рассказал, какие из семи цветов могут использовать для новых десяти- и пятирублевых купюр, которые могут поступить в оборот в 2023 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Важно, чтобы вся серия денег была в одном стиле, но разных цветов. Важно, чтобы по цвету банкноты отличались. Сейчас сотня – желтая, 200 рублей – зеленая, 2 000 – голубая. Остаются открытыми салатовый, изумрудный, фиолетовый и коричневый, красный, оранжевый и розовый цвета. Их можно использовать", – рассказал Ковердяев.

Центральный банк в марте 2021 года заявил, что дизайн почти всех рублевых банкнот будет обновлен до 2025 года. Банкноты 100 рублей выпустят до 2022 года, 1 000 и 5 000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году. Изначально планируется выпустить новые банкноты 10 и 50 рублей согласно дизайну 1997 года.

Ковердяев отметил, что ему не очень нравится новый дизайн банкнот 1997 года. Ковердяев считает, что этот дизайн не соответствует традициям Гознака, так как уходит в авангард.

"Гознаковский стиль довольно помпезный, он выглядит как государственная бумага. Серьезный такой. У нас вполне выражены рамки и части рамки, интересная титульная надпись. Это художественно интересный, оригинальный стиль", – добавил экс-художник Гознака.

По словам эксперта, рублевые банкноты 1997 года теряются рядом с долларами и евро. А самыми узнаваемыми банкнотами Ковердяев считает деньги образца 1941 года. Там изображены портреты, которые подделать почти невозможно.

Ковердяев считает, что разработка дизайна для новых пяти- и десятирублевых купюр, а также ввод в оборот займет год.

Ранее сообщалось о том, что гендиректор Гознака Аркадий Трачук заявил, что в следующему году могут вернуться в оборот десяти- и пятирублевые купюры. Возможно, в 2023 году жители России увидят банкноты этого номинала в большом количестве.

Банкноты низких номиналов могут вернуться в оборот в 2023 году

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