Банкоматы в России оказались не готовы принимать новые купюры

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В России к приему новой купюры номиналом 100 рублей готовы только 20% банкоматов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию банков РФ (АБР).

Причина этого в том, что устройства поставлялись в Россию из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка. Центробанк же планировал запустить новые сторублевые банкноты в 2022 году, тысячные и пятитысячные купюры – в 2023 году, а остальные номиналы – каждый последующий год.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал, что пока вопрос с банкоматами не решится, запускать новые номиналы купюр нерационально и затратно для всех финансовых организаций. В связи с этим в ассоциации предложили выпустить весь модельный ряд банкнот сразу, но только тогда, когда закончится техническое переоснащение, то есть не раньше 2024 года.

В Банке России сообщили, что в активное обращение купюры будут поступать по мере готовности банковской инфраструктуры. В ЦБ также подчеркнули, что оценивать готовность устройств к приему новой банкноты пока рано.

Ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров рассказал, что в России используется порядка 200 тысяч банкоматов и около 60% из них произвели в компаниях NСR и Diebold Nixdorf, ушедших с российского рынка.

Он подчеркнул, что настроить такие устройства под новые купюры либо невозможно, либо это будут делать по неофициальным каналам. По его мнению, смещение сроков введения в оборот новых банкнот до 2024 года абсолютно оправданно.

Ранее Банк России сообщил, что на новой банкноте 500 рублей вместо Архангельска будет изображен Пятигорск. Экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа. В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска, а на оборотную сторону банкноты предложили памятники и известные места северокавказских республик.

Зампред ЦБ Сергей Белов заявил, что новые банкноты будут выходить строго в соответствии с ранее озвученным графиком:



1 тысяча и 5 тысяч – в 2023 году;

500 рублей – в 2024 году;

10 и 50 рублей – в 2025 году.

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