Виды Пятигорска появятся на лицевой стороне купюры 500 рублей

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Банк России сообщил, что на новой банкноте 500 рублей вместо Архангельска будет изображен Пятигорск, сообщает пресс-служба ЦБ.
Экспертная группа предложила более 60 достопримечательностей Северо-Кавказского федерального округа. В финальный список для лицевой стороны вошли культурно-исторические и природные объекты Пятигорска, а на оборотную сторону банкноты предложили памятники и известные места северокавказских республик.
Так, на лицевой стороне появятся пятигорские скульптура орла, памятник Лермонтову или беседка "Эолова арфа". На оборотной стороне могут появиться Эльбрус, Дербентская крепость, башенные комплексы Вовнушки или Таргим в Ингушетии.
Также банкноту могут украсить Триумфальная арка в Ставрополе, "Грозный-сити", Национальная библиотека Чеченской Республики, Чиркейская ГЭС, крупнейший в Евразии азимутальный телескоп в Архызе, Рокский тоннель между Северной и Южной Осетией, памятник "Семь журавлей" недалеко от Владикавказа, Мемориал памяти и славы в Назрани и другие.
Художники Банка России и Гознака подготовят ряд концептуальных эскизов с различным сочетанием объектов из финальной группы. Окончательное решение примет совет директоров ЦБ.
Ранее зампред ЦБ Сергей Белов заявил, что выпуск банкноты номиналом 10 тысяч рублей не рассматривается. Концепция модернизированных тысячных и 5-тысячных банкнот была утверждена советом директоров регулятора, в настоящее время разрабатывается эскиз.
Новые банкноты, по словам Белова, будут выходить строго в соответствии с ранее озвученным графиком:
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