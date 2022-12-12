Пятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в 2023 году

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Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук заявил, что в следующем году в оборот могут вернуться пяти- и десятирублевые банкноты. Об этом сообщает газета "Известия".

Трачук подчеркнул, что обычно не принято заранее предоставлять информацию о том, печатаются ли банкноты с тем или иным номиналом на данный момент. Дело в том, что существует разница между созданием и уже фактическим выпуском валюты.

Отмечается, что компания занималась выпуском пятирублевой купюры лишь раз – в 1997 году. Однако Трачук поделился, что в 2023 году россияне могут увидеть банкноты низких номиналов в большем количестве.

В конце июня Центральный банк РФ показал новую банкноту номиналом 100 рублей с изображением столичных видов и воинского мемориала Советскому солдату в Ржеве. Также на оборотной стороне на втором плане можно увидеть музей-заповедник "Куликово поле".



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