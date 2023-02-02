11:32Технологии
"Почта России" выяснит обстоятельства утечки персональных данных до конца февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Почта России" проведет внутреннее расследование по утечке персональных данных клиентов из информационных систем компании до конца февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
"Почта России" до конца февраля проведет расследование утечки персональных данных из информационных систем компании в 2022 году", – говорится в сообщении.
В намерении сделать расследование полным и объективным компания привлекла Минцифры, представителей регуляторов и специалистов профильных компаний в сфере кибербезопасности.
Ранее стало известно, что объем утечек персональных данных россиян в 2022 году превысил показатель 2021 года в 40 раз. Согласно материалам исследований, в открытом доступе оказалась личная информация примерно 100 миллионов россиян.
В компании Group-IB такой рост связывают с кибервойной, развязанной против России.
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