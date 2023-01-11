Благоустройство западного участка набережной Москвы-реки завершено

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

В районе Берегового проезда на западе столицы завершилось благоустройство участка набережной Москвы-реки. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Завершены работы по укреплению речного берега с использованием монолитных конструкций и буронабивных свай. Строители выполнили благоустройство набережной, которая станет новым местом отдыха для жителей близлежащих районов", – отметил он.

Протяженность благоустроенного участка составляет 680 метров. Также на набережной построили лестницу с клумбами и лавочками. Помимо этого, на участке установили ограждения и теневые навесы.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор. Этапы строительных работ контролировали сотрудники организации, сообщил ее председатель Игорь Войстратенко.

Он также уточнил, что проект был реализован в рамках комплексного развития бывшей промзоны в районе Филевский Парк. Благодаря организованным работам в Москве появилась новая точка притяжения.

Ранее сообщалось, что в Замоскворечье отремонтируют набережную на левом берегу Водоотводного канала между Малым Краснохолмским и Шлюзовым мостами. В ходе капитального ремонта проведут реставрацию фасадов мостов, карнизов и парапетов. Работы организуют в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".



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