Шанс угонщикам? К чему приведет смягчение наказания за езду без документов на машину

В Госдуме предложили смягчить наказание за езду без регистрационных документов на машину. В настоящее время автомобиль могут арестовать и отправить на штрафстоянку. Не вырастет ли количество угонов и случаев мошенничества – в материале Москвы 24.

Забыл – не беда?

Фото: Москва 24

Законопроект о смягчении ответственности за езду без регистрационных документов подготовили депутаты от ЛДПР. Замглавы фракции Ярослав Нилов подчеркнул, что, даже когда бумаг не оказалось при себе, это не повод для ареста и эвакуации автомобиля.





Ярослав Нилов замглавы фракции ЛДПР Если документы на транспортное средство остались дома или где-то еще – это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Значит, и задержания автомобиля происходить не должно.

В пояснительной записке указано, что в большинстве случаев нарушение устраняется, если попросить родственников привести недостающие бумаги. Правда, такая возможность есть не у каждого водителя, отметили парламентарии. В свою очередь, эвакуация на спецстоянку создает сложности не только для автолюбителей, но и сотрудников ГИБДД, подчеркнули авторы.

Однако инициатива касается не всех ситуаций. В частности, она не распространяется на случаи, если машина числится в угоне. Кроме того, это не коснется автовладельцев без бумаг, которые требуются законодательством Таможенного союза.

Депутаты уже направили законопроект на отзыв в правительство РФ.

Цифровизация поможет

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Предложение смягчить наказание за езду без регистрационных документов поддержал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В беседе с Москвой 24 он отметил, что ввести послабления возможно благодаря цифровизации данных о машине.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Логика в этом предложении есть. В век цифровизации подлинность и принадлежность автомобиля вполне себе можно проверить, выяснить, имеет ли право водитель находиться за рулем.

По мнению эксперта, если послабления в итоге будут приняты, случаев мошенничества с автомобилями не увеличится.

"Если нет заявления об угоне, очевидно, что в большинстве случаев машина передана добровольно. Понятно, что существует малый процент вероятности, что за рулем находится недобропорядочный гражданин: угонщики очень тщательно готовятся, у них могут быть на руках подделки всех документов. Но все проверяется, для инспектора это не составит никакого труда. Криминализироваться обстановка из-за послаблений не будет", – считает Хайцеэр.

На сегодняшний день за езду без документов на машину предусмотрен штраф 500 рублей, этой меры вполне достаточно, отметил в беседе с Москвой 24 автоюрист Дмитрий Славнов. Кроме того, инспектор дает время на то, чтобы владелец или попросил привести ему все нужные бумаги, или съездил за ними сам.

Также можно скачать мобильное приложение "Госуслуги Авто", в котором загружены необходимые документы, отметил Славнов.





Дмитрий Славнов автоюрист Часто возникают ситуации, когда забыли или поменяли сумку, и из-за этого водители случайно оставляют документы дома. Это приложение по большей части для подобных случаев. Поэтому такая мера, как эвакуация авто, отпадает.

Однако пока приложение работает в тестовом режиме. Согласно правилам дорожного движения, на данный момент владельцам все равно необходимо иметь при себе оригиналы документов, подчеркнул Славнов. "Если депутаты пропишут возможность показа нужных сведений в электронном варианте, необходимость в бумажных версиях в перспективе вообще отпадет", – сказал автоюрист.

Также переход на цифровые варианты документов серьезно осложнит жизнь угонщикам. Подделать электронные версии практически невозможно, так как QR-код в приложении формируется в момент проверки, заключил Славнов.

