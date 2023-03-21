В России предложили наказывать за скручивание пробега

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ввести наказание за скручивание пробега. Об этом сообщает газета "Известия".

В ходе дебатов с участием кандидатов на пост президента ассоциации Подщеколдин заявил о необходимости введения штрафов за корректировку показаний одометра. По его словам, законодательство РФ не предусматривает наказание за скручивание пробега. Согласно его инициативе, физлица следует штрафовать за такое деяние на суммы до 300 тысяч рублей, а юрлица – до 1 миллиона рублей.

Вице-президент РОАД отметил, что человека, который скрутил пробег, можно привлечь по части 1 стати 7.27.1 КоАП "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния". Эта статья предусматривает штраф в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 5 тысяч рублей. Как показывает практика, этого никто не делает.

Подщеколдин добавил, что 80% рынка автомобилей с пробегом приходится на серых дилеров, регулярно продающих машины с подкорректированными показаниями одометра.

В свою очередь, заместитель директора по рискам компании "Альфа-Лизинг" Дмитрий Кудрявцев рассказал, что практика корректировки показаний одометра существует с тех пор, как его начали фиксировать. Это делали в 1990-е годы с иномарками, которые привозились в Россию. В настоящее время так же делают и с современными BMW и Mercedes, но с определенными техническими оговорками.

"В России услуга скручивания пробега распространена довольно широко, особенно в салонах по продаже подержанных машин и у так называемых перекупов", – сказал юрист Юрий Капштык.

По словам юриста, число подобных случаев в России только увеличивается. Специалист пояснил, что при помощи скручивания пробега продавец хочет увеличить стоимость автомобиля. Раньше при ввозе автомобилей из Германии, Польши и стран Европы стоимость машины повышалась словами: "Больше стояла – ездил какой-то бюргер". Сейчас интерес покупателей повышает небольшой пробег – признак малой эксплуатации.

Кудрявцев отметил, что злоумышленники скручивают пробег у разных автомобилей. Разница только в том, как его корректируют. Где-то его скручивают, а где-то останавливают, подключая специальные устройства к диагностическому разъему автомобиля. По словам Капштык, чаще всего пробег скручивают у подержанных российских автомобилей и иномарок стоимостью до 1 миллиона рублей. Скрученный пробег у автомобилей премиум-класса встречается в каждом третьем случае.

"Из 100 тысяч машин, проверенных в январе специалистами сервиса "Автокод Профи", скрученный пробег был обнаружен у 5,8 тысячи автомобилей марки Toyota, 3,2 тысячи – LADA, 2,4 тысячи – Ford, 1,9 тысячи – Skoda, 1,8 тысячи – Kia, 1,7 тысячи – Hyundai и 1,5 тысячи — VW", – рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций компании "Автокод" Ксения Тимофеева.

Кудрявцев объяснил, что скрученный пробег опасен тем, что автомобиль с ним требует больших денежных вложений. Покупатель может внезапно столкнуться с дорогостоящим и незапланированным ремонтом.

"Скрученный пробег – это нарушение баланса между реальным пробегом и соответствующим техобслуживанием", – сказал Капштык.

Продавая машину со скрученным пробегом, злоумышленники могут не поменять масло и проводить соответствующее обслуживание. Именно поэтому внезапно вышедший из строя автомобиль может доставить много проблем новому владельцу и потребует больших трат. Например, может выйти из строя тормозная система, в которой не меняли тормозную жидкость. Также причиной поломки этой системы может стать протечка, которую своевременно не нашли в ходе техосмотра.

Тимофеева сказала, что определить, был ли скручен пробег у автомобиля могут, профессиональные подборщики, перекупщики автомобилей и обычные люди. Для определения достаточно заказать историю машины на специальных бесплатных или платных сервисах, таких как "Автотека" или "Автокод". В истории автомобиля можно увидеть, что год назад у автомобиля было 200 тысяч километров пробега, а сейчас он указан ниже.

Кудрявцев посоветовал перед покупкой автомобиля проводить его полноценную диагностику у профессиональных специалистов по конкретной марке. Он рассказал, что современные машины фиксируют показания пробега и моточасов во множество технических блоков. Например, понять реальный пробег поможет информация о том, сколько времени горели фары в разных режимах.

"Обратите внимание на состояние салона. Современные салоны автомобилей имеют хорошую износостойкость, и, если вы видите существенные дефекты на небольшом пробеге, это требует дополнительного внимания", – заявил специалист.

Капштык при покупке автомобиля посоветовал обратить внимание на явное несоответствие пробега и года выпуска машины, а также ее "уставший" внешний вид. Кроме того, подтверждением скручивания может быть отсутствие сервисной карты. Особое внимание стоит обратить при покупке автомобиля не у собственника, а у представителя или в салонах по перепродаже автомобилей с пробегом.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что потертая обшивка руля и рычага КПП, изношенный салон, стертые накладки на педали при небольших показателях на одометре могут являться косвенными признаками скрученного пробега. Однако, чтобы у потенциального покупателя не появлялись подозрения, продавец может быстро и относительно недорого заменить эти детали.

Хайцеэр отметил, что в современных автомобилях пробег записывается в памяти электронных блоков управления двигателем, трансмиссией подвеской. Покупатель может проверить пробег в разных режимах – "Спорт", "Комфорт", "Эко". У внедорожников с режимами "Грязь", "Снег", "Песок" настоящий пробег проверить проще. Для этого достаточно заехать на любой крупный техцентр и подключить компьютер к сервисному разъему машины. Такая услуга обойдется в 2–3 тысячи рублей.

По словам экспертов, в настоящее время на официальном уровне за скручивание пробега у автомобиля не предусмотрено никакой ответственности. Капштык сказал, если покупатель приобрел машину, у которой были скорректированы показания одометра, теоретически он может через суд взыскать убытки по приведению автомобиля в надлежащее состояние, но для этого нужно доказать факт скручивания, что очень сложно, так как он официально нигде не фиксируется.

"В случае покупки машины с "потерянными" километрами в салоне можно сослаться на введение в заблуждение и обман покупателя. В исключительных случаях можно признать договор купли/продажи недействительным и вернуть продавцу автомобиль", – сказал Капштык.

Юрист добавил, что инициатива ассоциации РОАД может быть эффективной, если настоящие показания одометра будут обязательно проверяться в момент продажи машин, а не спустя время. Для этого при перерегистрации автомобиля в ГИБДД необходимо предусмотреть возможность считывания показаний бортового компьютера.

В свою очередь, Кудрявцев придерживается иного мнения. Он считает, что штраф не изменит ситуацию. За скручивание пробега необходимо ввести уголовную ответственность, как в Германии, – год тюрьмы.

Ранее главред журнала "За рулем" Максим Кадаков призвал доработать систему автоматических штрафов для водителей без ОСАГО.

По его словам, несмотря на заявления о корректной работе баз данных РСА и ГИБДД, важно, чтобы все данные при покупке ОСАГО вносились в соответствующие базы корректно и чтобы система правильно искала нужную информацию по номеру автомобиля, когда тот проезжает под камерами.



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