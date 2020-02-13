Эксперт поддержал идею о единой базе реального пробега автомобилей

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Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин высказался в поддержку идеи о создании единой базы реального пробега автомобилей. Об этом сообщает ИА "НСН".

Ранее с данной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Он заявил, что данные о пробеге необходимо обновлять при каждом прохождении техосмотра, иначе возможны махинации.

"Проблема серьезная, потому что в ряде случаев недобросовестные продавцы это делают. А от этого страдают и покупатели, это сказывается на безопасности, потому что износ машины не адекватен тем цифрам, которые есть на одометре", – заявил Похмелкин.

Эксперт отметил, что идея создать базу хорошая, однако в перспективе от техосмотра частных автомобилей могут отказаться. Таким образом, единый сервис со сводными данными уже будет не востребован.

Ранее стало известно, что в России могут ввести штрафы за скрутку побега у подержанных автомобилей. С таким предложением выступил руководитель ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моисеев. Суммы штрафа составят от 300 тысяч рублей для физлиц, до 1 миллиона – для юрлиц.

