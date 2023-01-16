В СФ не видят необходимости в новых штрафах из-за обновления перечня неисправностей авто

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В Совете Федерации не видят необходимости в новых штрафах из-за обновления перечня неисправностей автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева.

Заявление сенатора обусловлено сообщением, что в России составили список неисправностей авто, за которые будет штраф. Сотрудники могут штрафовать за езду на резине не по сезону. Кроме этого, планируется ввести запрет на использование в фарах источников света с несоответствующим "предусмотренному в эксплуатационной документации" классу. Также сотрудник Госавтоинспекции сможет выписать штраф из-за неработающей системы ABS.

"Перечень неисправностей автомобилей, при которых запрещена эксплуатация транспортного средства, обсуждается в экспертной среде уже достаточно давно", – сказал зампредседателя комитета Совфеда.

По словам Васильева, экспертное сообщество и ГИБДД согласовали документ по всем важным параметрам. Эксперт отметил, что на данный момент достаточно ссылаться на обновленный перечень в статье 12.5 КоАП.

В случае усиления санкций вопрос будет рассматриваться дополнительно. Васильев добавил, что размер штрафов является длительной дискуссией, кроме того, каждое изменение должно быть зафиксировано в КоАП РФ.

Он подчеркнул, что вопросы по неисправности автомобилей необходимо передать в ведение определенных регионов. К этому член Совфеда отнес вопрос сезонности шин, так как субъекты РФ имеют различный климат. Он отметил и проблему применения в фарах запрещенного источника света.

"Здесь могут возникнуть противоречия, связанные с поставками расходников на автомобили компаний, которые прекратили сотрудничество с РФ, и, соответственно, с ценами на отдельные детали и расходники для них. Хорошо известно, что стоимость родных деталей для импортных автомобилей выросла более чем в 10 раз", – заметил Васильев.

Ранее сообщалось, что С 11 января 2023 года вводится использование камер для фиксации выброса мусора из автомобилей. Штрафы будут выписывать полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора.

В основном это касается тех автомобилистов, которые выбрасывают такие отходы, как старые шины, бытовой и строительный мусор в леса, парки, садоводческие товарищества.

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