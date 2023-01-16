Автоэксперт оценил идею убрать с дорог бетонные полусферы

Фото: Агентство "Москва"/Лейла Карипова

Автоэксперт Михаил Колодочкин оценил идею о замене бетонных дорожных полусфер на более заметные заграждения. Об этом пишет RT.

Специалист согласился, что зимой водители часто не замечают полусферы из-за снега и совершают наезд, в результате чего повреждается автомобиль. Он позитивно оценил предложение о замене заграждений, однако, по его словам, при выборе аналога возникнет сложность.

"Я не знаю, на что именно их можно заменить. Если только на что-то более высокое и более яркое", – резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой убрать бетонные дорожные заграждения в виде полусферы, заменив их на более заметные аналоги. По его мнению, в зимний период подобные заграждения зачастую трудно отличить от скоплений снега на дороге. Часто это является причиной поломки автомобиля.

Он также отметил, что в последнее время бетонные полусферы в качестве заграждений на дорогах приобрели массовый характер. Они встречаются на подъездах к образовательным и медицинским учреждениям, на дорожных сетях и во многих других местах.

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